"The Big Draw": il 16 e il 17 settembre al Parco Indro Montanelli un grande festival sul disegno, gratis

Sabato 16 e domenica 17 settembre i Giardini Indro Montanelli ospiteranno The Big Draw, la grande manifestazione gratuita consacrata al disegno, a cura di Fabriano.

Ad aspettare adulti e bambini, esperti e neofiti: laboratori, esibizioni e incontri con grandi artisti ed esperti di formazione. Tra gli eventi organizzati Dino Detective permette di tracciare l'identikit dei grandi rettili e This Is A Big Draw presenta un'opera realizzata collettivamente da artisti e pubblico. Per il programma completo consultare il sito di Fabriano.