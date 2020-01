Magazzini Generali & Club Nation



Presentano



Venerdì 31 Gennaio 2020

THE BLOODY BEETROOTS

DJ Set



opening

VOLANTIS



Sir Bob Cornelius Rifo aka THE BLOODY BEETROOTS, dopo i recenti Sold Out in Francia e Olanda torna in Italia per un tour imperdibile!



Il dj set di The Bloody Beetroots è uno show adrenalinico che arriva dritto al petto con la potenza di un treno in corsa, un continuo intreccio di bassi e strobo da togliere letteralmente il fiato.



Ispirato dal suo amore permanente per il punk rock e i fumetti, Rifo ha lanciato The Bloody Beetroots alla fine del 2006 e dando vita a un suono intenso e inconfondibile. Nel corso della sua carriera pluridecennale nella musica The Bloody Beetroots ha suonato praticamente in tutti i festival del mondo: Coachella, Sziget, Tomorrowland, Primavera Sound, Lollapaloosa EDC Las Vegas, Ultra Music Festival fino alla sua recente esibizione all’ADE di Amsterdam per un maestoso concerto accompagnato dalla Metropole Orchestra.

Innumerevoli le sue pubblicazioni discografiche: Romborama (Dim Mak, 2009), Hide (Ultra Records, 2013), The Great Electronic Swindle (Last Gang, 2017) e l’ultimo Ep Heavy (2019). Nel corso di queste uscite ha collaborato con alcuni degli artisti più rispettati del panorama rock, punk, elettro tra i quali Paul McCartney, Perry Farrell, Frank Carter & The Rattlesnakes, Zhu, Boys Noize e Steve Aoki.



❏ 𝗦𝗢𝗨𝗡𝗗𝗦𝗬𝗦𝗧𝗘𝗠: L-Acoustics