The Chemical Brothers, arriva un mega concerto a Milano. Orari e biglietti

Sabato 16 novembre i The Chemical Brothers si esibiranno in concerto al Mediolanum Forum di Assago.

Il nono album

Dopo il successo di “Born In The Echoes”, nominato ai Grammy del 2015 e rimasto parecchio tempo in cima alla classifica UK, The Chemical Brothers pubblicano “No Geography” (Virgin Emi Records), il loro nono album in studio che non delude le aspettative dei fan. Il primo singolo uscito “Free Yourself” rappresenta esattamente la nuova dimensione live del leggendario duo inglese che intraprenderà un tour nelle arene in UK il prossimo novembre non prima di essere passato dalle nostre parti.

Il nuovo tour farà tappa in Italia per due concerti a novembre - uno a Milano, il 16 novembre, e l'altro a Livorno, il 17 - che si preannunciano due veri e propri eventi di musica elettronica pieni di effetti inediti e visual spettacolari.

Biglietti

I biglietti del concerto sono disponibili on-line.