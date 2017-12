The Chemical Brothers in concerto: il 20 luglio all'Ippodromo di San Siro

The Chemical Brothers suonano in concerto all'Ippodromo SNAI di San Siro venerdì 20 luglio 2018, in occasione del tour estivo che in Italia li porta per tre date (oltre a Milano, Roma e Bologna).

Il duo britannico che ha cambiato per sempre la storia della musica elettronica nasce a Manchester alla fine degli anni '80, dopo l'incontro tra due studenti della facoltà di storia con la passione per l'acid house, la techno, l'hip pop e il rock americano.

Tom Rowlands e Ed Simons, così, dalle aule universitarie presto passano ai club, incidendo il loro primo brano Song to the Siren; nel '95 poi, dopo aver firmato un contratto con la Virgin fanno conoscere al mondo la propria inventiva musicale con il loro album di debutto Exit Planet Dust. Nel 2003 esce una compilation a raccogliere tutti i singoli pubblicati, mentre due anni dopo è la volta del loro notissimo quinto disco Push the button. Il loro ultimo lavoro è Born In The Echoes, uscito per Virgin EMI.