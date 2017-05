The color run dream world tour - Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano, 18.05.2017 - Sarà Milano, sabato 10 giugno, a ospitare la terza tappa di The Color Run Dream World Tour, nuovo mood dell'edizione 2017. L'evento itinerante organizzato da RCS Sport - RCS Active Team, che da 5 anni coinvolge centinaia di migliaia di persone in tutta Italia, anche quest'anno sarà nel capoluogo lombardo e, per la prima volta, si correrà nella prestigiosa location del Parco Experience (ex Expo), rendendo la manifestazione ancora più coinvolgente e interessante. IL PERCORSO. La corsa inizierà alle ore 15 con lo start posizionato lungo il Decumano all'altezza di Piazza Italia. Da qui i color runner, attraverso il viale che divide il Parco, arriveranno nei pressi del Padiglione Zero e del Media Center di Expo 2015. Superato il primo punto colore (ROSA), tutti partecipanti passeranno di fronte a Cascina Triulza (punto colore ARANCIO) e successivamente raggiungeranno Palazzo Italia e l'Albero della Vita, luoghi simbolo di Expo 2015, dove troveranno il terzo punto colore (VERDE). Negli ultimi due km il percorso continuerà verso l'ingresso Roserio e la Collina Mediterranea (punto colore BLU), prima di superare, nell'ultimo chilometro, il punto colore ROSSO e terminare la corsa nel Color Village, posizionato nei pressi dell'Open Air Theatre. Non mancherà un punto SCHIUMA colorata proprio nei pressi dell'arrivo, novità di quest'anno. RADIO 105: I TALENT E IL CONTEST. The Color Run sarà accompagnata lungo il percorso dalla musica di Radio 105, radio ufficiale della manifestazione, che su Milano coinvolgerà Michele Bravi, Silvia Salemi e gli special guest Benji & Fede. I tre artisti infatti si esibiranno sul palco del COLOR VILLAGE in esclusiva per tutti i partecipanti. Benji & Fede sono il duo rivelazione della musica italiana. Il loro ultimo album "0+", uscito a ottobre 2016, ha raggiunto la certificazione DOPPIO PLATINO per le vendite ed è stato al n.1 della classifica di vendita per due settimane consecutive, oltre ad essere "0+" nella top 10 degli album più venduti del 2016. Il 4 marzo hanno aperto il loro "0+ Tour" con un concerto sold out in meno di una settimana dal Mediolanum Forum di Milano e trasmesso in diretta sulla loro pagina Facebook. Il tour, che è durato per tutto aprile e maggio, proseguirà dal 1 luglio per tutta l'estate. Il loro ultimo singolo è "Tutto per una ragione" prodotto Merk&Kremont e Sissa, scritto da Annalisa che duetta anche con la band. Michele Bravi, che si è classificato al quarto posto al Festival Sanremo, con il brano "Il Diario degli Errori", certificato Disco di Platino, a maggio è tornato sul palco, in grande stile, per due anteprime live del tour previsto per il prossimo autunno. Il secondo singolo "Solo per un po'", estratto dal suo ultimo album "Anime di Carta", è in rotazione radiofonica dal 12 maggio. Un gradito ritorno quello di Silvia Salemi che, reduce dal successo del programma di Rete 4 "Piccole Luci", torna sulle scene musicali nel ventennale di "A Casa di Luca", la hit del 1997 che l'ha resa famosa. Con i color runner alla terza tappa ci saranno Gli Autogol e Bryan di Radio 105 che animeranno il palco, faranno ballare i partecipanti e si collegheranno con gli studi di Milano per raccontare l'atmosfera che si respira al Parco Experience. Sul sito della radio ufficiale (www.105.net) è presente una pagina dedicata all'evento nella quale sono presentati i talent di 105 coinvolti nelle singole tappe, il calendario, le informazioni sulle prevendite, tutte le informazioni del mood Dream nonché le foto e i video della passata edizione. Un contest on-line su 105.net mette in palio l'iscrizione alla corsa insieme alla possibilità di incontrare gli artisti presenti in un esclusivo Meet&Greet. Tra tutti coloro che avranno preso parte al contest, al termine delle tappe italiane di TCR verrà estratto un fortunato ascoltatore che si aggiudicherà un viaggio a Barcellona per partecipare alla TCR del 1 ottobre 2017. L'AVANT TOUR E L'AREA KIDS. Non mancherà anche su questa tappa un Avant Tour con uno staff di animatori a bordo di un pickup, brandizzato The Color Run, che percorrerà l'area milanese anticipando il clima e l'atmosfera dell'evento. L'attività promozionale è stata divisa in due tranches, la prima dall'1 al 3 giugno, mentre la seconda dal 7 al 9 giugno. Non mancherà un party finale legato all'Avant Tour. Un'Area Kids sarà realizzata all'interno del Color Village nella quale i bambini potranno giocare, disegnare e travestirsi. Sempre per le famiglie ci sarà una fila dedicata al check-in e partenze agevolate. I PARTNER DEL 2017. Charity Partner del nuovo tour è la Fondazione Marco Simoncelli che dal 2011 sostiene progetti umanitari in ricordo del Sic per promuovere l'impegno dello sport a favore del sociale. Simbolo dei valori morali di cui Marco s'è fatto ambasciatore nella vita e in pista. Su Milano in particolare i partner sono La Regione Lombardia e il Comune di Milano. Oltre a Radio 105 (Official Radio), presenti come Official Supporter: SKIPPER, ALGIDA, FLYING TIGER COPENAGHEN, VIRGIN ACTIVE, RIO MARE, SAN BENEDETTO, DIETORELLE, NILOX, NOBERASCO. Official Watch: CALYPSO FESTINA. Media Partner: LA GAZZETTA DELLO SPORT. COS'E' THE COLOR RUN. The Color Run è letteralmente una fun race, una corsa non competitiva lunga 5 chilometri che si svolge in un percorso e di un contesto ricco di colori, musica, festa e allegria. E' nata negli Stati Uniti nel 2011, come format volto a promuovere il benessere psicofisico. Presente in più di 50 Paesi e in 200 città nel mondo, l'evento ha raccolto la partecipazione di diversi milioni di persone. In Italia, nelle quattro precedenti edizioni, sono stati oltre 300.000 i color-runner che hanno partecipato all'evento. Ci si iscrive collegandosi al sito www.thecolorrun.it e per tutti gli iscritti è previsto oltre al pettorale un Race Kit composto da una Color Bag, la t-shirt "Dream Tour" prodotta in edizione limitata, una headband e due strepitosi tatuaggi. Sembrerà di sognare come lo descrive il nuovo mood The Dream!