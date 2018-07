"The Color Run": sabato 15 settembre al Parco Experience

Sabato 15 Settembre torna The Color Run, la “fun race” colorata e aperta a tutti.

Tra le novità di quest’anno spicca il tema “Hero”, ispirato agli eroi del quotidiano che accompagnerà questa edizione. I bambini avranno un ruolo centrale in questo nuovo format, che prevede anche una corsia privilegiata alla partenza per chi arriva con la carrozzina, in un’ottica sempre più sostenibile per le mamme.

La partenza della corsa sarà alle ore 16.00 dal Parco Experience, ma il Villaggio Color Run aprirà alle 12.00. La gara è lunga 5 chilometri.

I costi di iscrizione sono di 20 euro per i corridori individuali (ridotto 11,99 euro per bambini dagli 8 ai 13 anni; 3 euro per bambini sotto gli 8 anni) e di 20,99 euro per ogni partecipante della gara a squadre (a questi prezzi sono da aggiungere i costi di servizio).

Per info: thecolorrun.it.