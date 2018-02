"The Dream Machine is Asleep": dal 15 febbraio al 22 luglio 2018 in mostra all'Hangar Bicocca, gratis

The Dream Machine is Asleep, personale di Eva Kot’átková (Praga, 1982), sarà in esposizione all'Hangar Bicocca dal 15 febbraio al 22 luglio.

Il percorso, a carattere immersivo, include installazioni, sculture, oggetti fuori scala, collage e performance. Centrale è l'idea di corpo umano come macchina - che ha bisogno di revisioni, rigenerazione e di ricaricarsi - e del sonno come momento creativo, tra nuove visioni e mondi paralleli.

Protagonista della mostra è l'omonima installazione The Dream Machine is Asleep, un letto dalle dimensioni gigantesche, alla cui base è collocato un "ufficio per la creazione dei sogni". In evidenza ancje l'universo dell'infanzia, a cui Eva Kot’átková attinge costantemente.