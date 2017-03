In occasione della Milano Design Week 2017, IMARIKA storica boutique milanese, presenta presso lo store di Via Giovanni Morelli 1, per la prima volta, una Capsule Collection di complementi d'arredo firmata dal designer Vito Nesta. Uno scenografico allestimento che ricorda un paesaggio giapponese, quasi uno spazio di meditazione, in cui i diversi arredi giocano con lo stesso decoro surreale come in un sogno magico e dorato. La collezione comprende il tappeto Hokkaoido in lana annodato a mano, la carta da parati The Enchanted Mountain e i tessuti Hasu, Mure e Asa in velluto che rivestono le poltroncine Ten di Naoto Fukasawa e la Blocco di Nanda Vigo, prodotte da Driade.