The Garden live: il 12 marzo al Magnolia

Il 12 marzo The Garden suonerà in concerto al Magnolia.

A formare The Garden i gemelli Wyatt and Fletcher Shears, originari di Orange County, California. Il duo esordisce nel 2011 e, due anni più tardi, pubblica il primo album The Life And Times Of A Paperclip. Attualmente la band ha all'attivo otto dischi ed è apprezzata per il suo particolare sound punk e rock sperimentale, ispirato direttamente dai predecessori della West Coast degli anni '60.