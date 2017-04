The great big reopening of cascina Castelletto

Arci Malabrocca è lieta di invitarvi il 15 aprile all'apertura della nuova sede situata presso Cascina Castelletto - in via Castelletto 1 a Pioltello, un'ex porcilaia immersa nel verde, una piccola oasi in cui potrete sentirvi lontani dal traffico e dai rumori della città. Per la serata inaugurale del 15 aprile avremo diversi momenti ideati per presentare quello che sarà il programma dei primi mesi di attività: ci saranno delle letture di poesie demenziali insieme a Scarty Doc (EELSHOUSE) e EmmePuntato (uno dei giovani talenti della LIPS - Lega Italiana Poetry Slam), il viaggio nelle sonorità rap e hip hop targato 2THSND&, un duo di amici della Mala che ha deciso di portare sul nostro palco il loro background di suoni black, urban e soul ; conclude la serata Foolvio con la sua ricerca di suoni e sonorità che sfocia in live set psichedelico e incondizionato. Segue la domenica con bar aperto e musica diffusa e il lunedì con la grigliata di Pasquetta. EVENTO FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/1761457404168465/?fref=ts ARCI MALABOCCA - CASCINA CASTELLETTO: https://www.facebook.com/ArciMalabrocca/ Via Cascina Castelletto 1, Pioltello INGRESSO CON TESSERA ARCI 2017