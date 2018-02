"The Harvest": il 15 febbraio in anteprima allo Spazio Oberdan, gratis

The Harvest - il documentario di Andrea Paco Mariani, che racconta la vita della comunità sikh vittima di caporalato e costretta all’uso di sostanze dopanti che vive nelle campagne dell’Agro Pontino - verrà proiettato gratuitamente in anteprima giovedì 15 febbraio allo Spazio Oberdan.

Il film - realizzato nell’ambito del progetto Lo spettacolo della sicurezza, Fondazione Cineteca Italiana, in collaborazione con Inail Direzione Regionale Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - racconta le storie degli uomini e delle donne indiane che, nella provincia di Latina, lavorano fino a 12 ore al giorno, per raccogliere frutta e verdura, ricevendo in cambio la cifra di 3 euro all'ora. Ad aggravare la situazione di queste persone, l'utilizzo di sostanze dopanti, quali meta-anfetamine, oppiacei e antispastici, senza le quali sarebbe impossibile reggere i durissimi ritmi di raccolta.

Lontano dall'utilizzare toni retorici e didascalici, The Harvest porta all'attenzione del pubblico questa realtà servendosi del linguaggio del musical, a partire dalle coreografie delle danze punjabi.



Al termine della proiezione saranno presenti il regista Andrea Paco Mariani e un rappresentante di Inail - Direzione Regionale Lombardia.