"The Hotel 2018": Capodanno in tre prestigiosi alberghi di Milano

The hotel 2017, il format di Capodanno giunto alla settima edizione, torna a proporre intrattenimento al Klima Hotel Milano Fiere, The Hub e Barcelò, per festeggiare la notte del 31 dicembre.

Il programma prevede 15 dj ospiti, tre palchi e una formula open bar con cinque diversi biglietti: "silver", a 55 euro, include consumazioni illimitate dalle 23 alle 5; "gold", a 75 euro, offre l'ingresso al party dalle 20 con cena a buffet e open bar dalle 23 alle 5; "smart gala", a 120 euro, oltre a party e buffet include una cena di gala; "platinum", a 140 euro, aggiunge all'opzione "gold" il soggiorno in hotel (check dalle 14, check out entro le 14) e la colazione (dalle 10); "gala", a 180 euro, affianca ai servizi del "platinum" una cena servita presso la Green Terrace al 14° piano del Klima Hotel.

In consolle: nel primo palco, Datura, Lorenzo D’oria e Pietro Civera, con un set commerciale e anni '90; nel secondo, Dj C-Zar con hip hop e reggaeton; nel terzo, Obi Baby, Simon Ricci, Armiento B2B Marco Coccia, Stefano Lot, Fusion Point, Dave e Ricky Scalise, con un set house.

Gli organizzatori consigliano un abbigliamento elegante. L'evento è vietato ai minorenni. Prenotazioni a: thehotelmilano.it/tickets. Per informazioni: info@thehotelmilano.it; 02.78.62.7000; 345.60.20.802.