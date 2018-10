The Jackson Pollock / Free entry welcome back party + Unoauno

Di rientro dal tour, si prevede festa... e per festeggiare come si deve: FREE ENTRY storico al Ligera!



The Jackson Pollock



Da Bologna, un Garage/Punk Explosion duo che suona come se fossero in sei, qualcuno difficilmente riuscirebbe a credere che una ragazzina così piccola, così dolce possa pestare come un cannone e sfasciare un ride da 22” con tale forza mentre ti maledice la mente con melodie da sirena dietro un muro di suoni assemblati da fuzz autocostruiti e tecnologie da un passato remoto.

Non state a farvi menate su dettagli su come si sono conosciuti, cosa mangiano per colazione, qual è il loro colore preferito o che se succede se butti una mentos in una tanica di benzina, sono solo due persone che suonano a mente libera, RAW’n’LOUD, perché altro modo non ce n’è!



Videoclip: Surf , from Cherry Go (2018 - WWNBB collective)

https://www.youtube.com/watch?v=NWnbwjlS4L8



Live:

https://www.youtube.com/watch?v=bDHsO8-Gw6M



Opening act:

unoauno (Milano)

Tanto amore e niente chitarre!

https://www.facebook.com/unoauno1.1/videos/565731230438703/



Ingresso Libero, No Tessere