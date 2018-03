The Jimi Hendrix revolution debutta venerdì 23 marzo al Teatro della Luna

La religione elettrica, è lo spettacolo dedicato all’intera storia di Jimi Hendrix in programma il 23 marzo 2018 al Teatro della Luna di Milano. I biglietti sono in vendita nel circuito TicketOne (prezzi a partire da 17€) : www.ticketone.it. The Jimi Hendrix Revolution, organizzato dall’agenzia di produzione e management We4Show – a new concept for the show, è un viaggio appassionante attraverso le parole, le note e i colori del chitarrista che ha rivoluzionato il mondo della sei corde e del rock. Uno spettacolo coinvolgente, corredato da dipinti e da brevi racconti che inquadrano i pensieri e l'arte di questo straordinario personaggio. Una band trascinante, un pittore di fama, un celebre sceneggiatore e fumettista in veste di narratore. Il tutto musicalmente introdotto dai giovani studenti della Rock Guitar Academy di Donato Begotti. Sul palco salirà uno straordinario trio formato da: Andrea Cervetto, voce e chitarra, Alex “Polipo” Polifrone alla batteria e il talentuoso Fausto Ciàpica, basso e voce. Il tutto arricchito come Special Guest dalla chitarra unica di PHIL PALMER uno dei più importanti chitarristi mondiali. La band interpreterà magistralmente l’intramontabile repertorio di The Jimi Hendrix Experience, illustrato dalle scenografie e dalle tele del pittore di fama Franco Ori, che dipingerà dal vivo durante lo show, realizzando un imponente ritratto del chitarrista di Seattle. Il tutto amalgamato dagli interventi del celebre sceneggiatore e fumettista Giancarlo Berardi(creatore delle serie Ken Parker e Julia), qui eccezionalmente in veste di narratore, curatore dei testi e regista. Inoltre, grazie alla collaborazione fra WE4SHOW E SONY MUSIC ENTERTAINMENT ITALY, in occasione dell’evento, verranno trasmessi in anteprima per l’Italia alcuni brani inediti di JIMI HENDRIX tratti dal nuovo album uscito venerdì 9 marzo “BOTH SIDES OF THE SKY” co-prodotto da Eddie Kramer, recording engineer di Jimi Hendrix di tutti i suoi album, insieme a Janie Hendrix e John McDermott. Il tutto accompagnato da uno speciale video esclusivo realizzato per quest’occasione unica!

Uno spettacolo tutto dedicato al chitarrista di Seattle, non un semplice concerto, ma un’esperienza musicale in cui diverse forme d’arte si miscelano per raccontare l’indimenticabile genio di Jimi Hendrix.