The Kolors in concerto: giovedì 4 aprile al Tunnel Club

Giovedì 4 aprile al Tunnel Club di Milano si esibiranno i The Kolors, la band guidata dall'eclettico Stash.

Il gruppo

I The Kolors si formano nel 2010, pubblicando quatto anni dopo il loro primo album "I Want" con diversi supporti celebri, tra cui Rocco Tanica degli Elio e le Storie Tese. Nel 2015 la band sale alla ribalta del successo nazionale vincendo l'edizione 2015 del talent "Amici", aggiudicandosi anche il premio della critica.

Sempre nel 2015, la band pubblica il secondo album in studio "Out", e nel 2018 il frontman della band, Stash, entra nel cast di insegnanti di canto nella scuola di "Amici". Nello stesso anno, i The Kolors partecipano al Festival di Sanremo con il loro primo singolo inedito in italiano "Frida (mai, mai, mai)".

