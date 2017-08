The Kooks in concerto: il 13 novembre al Fabrique

Lunedì 13 novembre al Fabrique suona The Kooks, in occasione del tour di supporto all'album Best Of uscito lo scorso 19 maggio.

La band di Brighton suona indie e alternative rock dal 2005. Il suo album di debutto, Inside In/Inside Out, risale al 2006. Dal quel momento si susseguono undici anni di carriera, tra album di successo e singoli che diventato vere e proprie hit, come Naïve e She Moves In Her Own Way. Il disco Best Of contiene anche registrazioni alternative e brani inediti.