"The Last Pig": dal 24 al 28 ottobre all'Oberdan la storia di un allevatore pentito

Dal 24 al 28 ottobre all'Oberdan è in proiezione The Last Pig, il film di Allison Argo (2017) sulla storia di Bob Comis, allevatore di maiali pentito.

Per più di dieci anni Bob Comis ha allevato maiali con il metodo bio, che prevede un'alimentazione sana e naturale e lascia gli animali liberi di razzolare. Una volta a settimana però, inevitabilmente, l'allevatore li portava al macello, dove venivano uccisi. Gradualmente però l'amore di Comis per i suoi animali lo porta a rifiutare questa logica perversa.

Alla proiezione di martedì 24 ottobre delle ore 21:15 saranno presenti in sala la regista Allison Argo e Bob Comis, l'allevatore protagonista del film.