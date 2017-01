The merry pranksters live @ Rock'n'roll club - presentazione nuovo album "Till midnight"

The Merry Pranksters presentano ufficialmente il loro album "Till Midnight" Domenica 29 Gennaio 2017 al Rock'n'Roll Club, storica mecca del Rock milanese. Sin dalla prima formazione nel 2009 fino alla line-up attuale, il marchio di fabbrica dei Merry Pranksters è sempre stato lo stesso: andare oltre i limiti e le convenzioni musicali classiche e tradizionali. La loro musica attinge dagli anni d'oro del Rock'N'Roll 50's e 60's, non solo i grandi classici ma anche pezzi poco conosciuti che vengono completamente reinterpretati, stravolti e velocizzati in uno stile che è stato battezzato come Retro Vintage Punk Rock. Uno stile unico, tutto perfettamente mischiato e miscelato in un cocktail che i The Merry Pranksters servono facendo girare la testa e scatenando balli sfrenati! Il loro album d'esordio "Till Midnight" è un disco adrenalinico che parte deciso ed esplosivo da subito, corre frenetico, ti stringe le parti intime e non le molla fino alla fine, I ritornelli, la cassa cavalcante, le chitarre affilate e ruvide, le distorsioni luciferine della Diavoletto e i soli che fendono l'aria ti impediscono di prendere fiato o anche solo di ragionare sulla musica facendoti immergere in tutto e per tutto in un sound divertente e avvolgente, condito da un sax che aggiunge alla miscela deflagrante un tocco di eleganza e molto old-rock che non guasta. The Merry Pranksters riassumono nel migliore dei modi le atmosfere del ventennio Rock'n'Roll per eccellenza, scatenando voglia di divertirsi, a tempo di rock, grazie ad un impatto divertente, diretto, frizzante e sopratutto coinvolgente che il quintetto milanese offre nelle sue esibizioni live. SAVE THE DATE: 29 Gennaio 2017 Rock'n'Roll Club Via Giuseppe Bruschetti, 11 MILANO start time: 22:00