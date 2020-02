The new sharing experience: le nuove frontiere del viaggio

Quali saranno i trend figli del mindset Millenials legati al viaggio? Le nuove generazioni, in prima fila i Millennials, hanno cambiato le attitudini, le relazioni con i brand ed i prodotti utilizzati; vivono e concepiscono esperienze in modo unico rispetto alle generazioni precedenti e le influenzano.

Anche le esperienze di viaggio, pur conservando i loro tratti caratteristici, subiscono una mutazione e si trasformano, per abbracciare le esigenze delle nuove generazioni. Da qui l'idea di un convegno in programma a Milano, ideato ed organizzato da Gattinoni, per analizzare le dinamiche di questo mutamento, scoprire quelli che saranno i trend, figli del mindset Millennials, legati al viaggio. Un'occasione per raccontare anche come il Gruppo Gattinoni, brand leader di prodotti di viaggio tradizionali, si stia muovendo verso i nuovi target con la nascita di MatePacker, un nuovo prodotto pensato per giovani viaggiatori (dai 25 ai 40 anni) che partono da soli per vivere un’esperienza insieme.

Pronti per partire? Hashtag dell'evento: #experiencevsappearance #bespoke #detox #driversofpositivechange

Relatori:

Silvia Andreani, Senior Client Executive, Trends Expert Brand Strategy & Guidance Kantar Insights Division

Isabella Maggi, Direttore Comunicazione Gruppo Gattinoni

Marco Ferrari, Referente MatePacker - Gattinoni

Gallery