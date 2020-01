THE PLAY

24, 25 e 26 gennaio 2020

Venerdì e sabato ore 21:00 – domenica ore 16:00

di: Riccardo Italiano e Severino Cirillo

con: Riccardo Italiano e Iaia Ferri

musiche originali: Severino Cirillo

light designer: Riccardo Italiano

aiuto regia: Paola Amici

regia: Riccardo Italiano e Severino Cirillo





Riccardo Italiano e Severino Cirillo tornano a fACTORy32 con un nuovo testo inedito, The Play, in scena dal 24 al 26 gennaio. Lo spettacolo nasce con il desiderio di indagare la mente di un individuo mettendo il pubblico nella condizione di porsi continuamente domande e trasportandolo nei meandri di un gioco perverso in cui l’unica certezza è che non esiste nessuna certezza. The Play vuole provocare e smuovere qualcosa dentro l’anima di chi guarda, lì, nel punto in cui fa più male.

La scena è un’asettica stanza di una prigione adibita a sala interrogatori. Un ragazzo e una ragazza sono seduti l’uno di fronte all’altra, lei, Maddalena, è una giornalista d’inchiesta, lui, Tommaso, è accusato di alcuni brutali omicidi. Il loro incontro è scandito da improvvisi colpi di scena e ribaltamenti di fronte. Due anime sole, rinchiuse nel freddo glaciale dei loro cuori, si ritrovano in una squallida prigione a chiedersi perché le cose sono andate proprio in quel modo. In un’altra vita avrebbero anche potuto innamorarsi. The Play è un gioco della mente e della recitazione più o meno consapevole di Tommaso e Maddalena, i quali provano disperatamente ad afferrare una verità che si dimostra incredibilmente difficile da raggiungere. Ma in fondo che cos’è la verità? E quanto è difficile comprenderla, farla propria, prima che svanisca come neve al sole. La mente è un universo oscuro e difficile da comprendere. The Play non intende fornire risposte, semmai ha l’obbiettivo di porre altre domande.



Info e prenotazioni: info@factory32.it



Costo biglietto:



Intero: 12€ + 3€ di tessera associativa stagionale

Ridotto studenti scuole convenzionate: 7€+ 3€ tessera associativa stagionale

Under 18: 7€

Over 65: 10€ + 3€ tessera associativa stagionale

