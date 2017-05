Domenica 21 maggio, al Serraglio di Milano, The Pozzolis Family presenta "Baby Shower Mini Show", il primo live della famiglia di vloggers che spopola sul web, i due comici Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione. Lo spettacolo è prodotto da Show Reel, market maker in Italia del branded content. La coppia di attori, compagni nella vita e in scena, incontrano per la prima volta la loro community (circa 150.000 fan sulla pagina Facebook), portando sul palco ciò che raccontano ogni giorno sui social: la quotidianità semplicemente complicata di due genitori. Quali sono le frasi da non dire mai in sala parto? Quali, invece, fanno innervosire una donna incinta? Cosa cambia quando si mette al mondo un figlio? In "Baby Shower Mini Show", tutte le risposte esilaranti dei Pozzolis che, in questa performance speciale, sveleranno finalmente il sesso del nuovo erede. Un'occasione di confronto e risate, condite dall'ironia e dal cinismo che contraddistingue questa famiglia sui generis, diventata, proprio per questo, la più amata dalla rete. Anche il finale, infatti, sarà fuori dagli schemi, perché sarà totalmente improvvisato e "diretto" del piccolo Giosuè. L'appuntamento con "Baby Shower Mini Show" è per la prossima domenica 21 maggio alle ore 18, presso il Serraglio in via Gualdo Priorato 5 a Milano. Biglietti in vendita su www.mailticket.it.