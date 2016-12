The Pretty Reckless: il 7 febbraio al Fabrique

Martedì 7 febbraio The Pretty Reckless suoneranno in concerto al Fabrique.

La band americana hard rock sarà in tour per l'Europa per presentare il nuovo disco Who You Selling For. Il gruppo, recentemente salito nelle chart mondiali grazie al singolo Take Me Down, è stato fondato dalla modella Taylor Momesen nel 2007. Altra tappa italiana della tournée oltre a Milano sarà Bologna (il 6 febbraio all'Estragon).