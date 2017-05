Sabato 24 giugno dalle ore 18 allo Spazio Teatro 89 in Milano The Progressive Show - Festival Prog Rock con 3 tribute band: Talking Drum - King Crimson Tribute '72-'74 https://www.facebook.com/TDtalkingdrum/ JTBTB - Jethro Tull Benefit Tribute Band https://www.facebook.com/JethroTullBenefitTributeBand/ GET'EM OUT - GENESIS Tribute band https://www.facebook.com/getemout.it Ore 18.30 TALKING DRUM / JETHRO TULL BENEFIT TRIBUTE BAND Ore 22.00 GET'EM OUT - Genesis Tribute Band Apertura cassa e bar: ore 18.00 - inizio concerti ore 18.30 Ingresso: Biglietto Concerti delle 18.30 - € 10 Biglietto Concerto delle 22.00 - € 10 Biglietto per tutti i concerti - € 15 Biglietti acquistabili in prevendita su circuito Vivaticket o presso la biglietteria del teatro in orario di segreteria (dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18)