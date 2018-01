The Red Journey-La Mostra Personale di Daniela Stoykova



Chiaro esempio di evidente e precoce talento artistico, Daniela Stoykova (classe 1990, nativa di Nova Zagora, in Bulgaria) ha studiato arte fin da giovanissima, approfondendo poi la materia prima all’Accademia Nazionale d’arte di Sofia e poi presso l’Università d’arte di Plovdiv. Già molte sono le sue partecipazioni a mostre collettive in Italia, tra cui ricordiamo, tra le ultime, “Food Art” a Bellinzago Novarese nel settembre 2017 (1°premio in concorso) e “Finissage” presso il Centro Culturale La Riseria di Novar (novembre 2017) in cui l’artista ha ricevuto il premio “Sigillo” per la“significativa rilevanza artistica” attribuito sulla base delle preferenze espresse dai visitatori e dalla giuria.

Il linguaggio artistico di Daniela Stoykova punta al cuore di chi osserva le sue opere, caratterizza e da colori accesi e di forte impatto che raccontano un mondo in cui città e natura, mondo esterno ed interiorità convivono in armonia: aggraziate silhouettes, quasi specchi dell’anima di ognuno di noi, abitano lo spazio magico delle tele della Stoykova, luoghi che sembrano uscire da una visione onirica in cui le luci dell’alba e del tramonto avvolgono ogni cosa. L’elemento guida di questo viaggio artistico è il colore rosso forse la tonalità che più di tutte ha la capacità di imprimersi sull’occhio umano e di causare

sensazioni potenti e anche contrastanti, come la passione o il dolore. Quello dell’arte di Daniela Stoykova è dunque un viaggio dell’animo umano attraverso i sogni e le sensazioni guidato dal colore, in un rapporto strettissimo che riportaalla mente la celebre metafora del grande Vasilij Kandinskij: “Il colore è un mezzo che consente di esercitare un influsso diretto sull’anima. Il colore è il tasto, l’occhio è il martelletto, l’anima è un pianoforte con molte corde”.