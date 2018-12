"The Spleen Orchestra": spettacolo tributo a Tim Burton il 25 dicembre al Live Music Club

In occasione del Natale, presso il Live Music Club di Trezzo sull'Adda martedì 25 dicembre si terrà una serata all’insegna dell’immaginario di Tim Burton, con The Spleen Orchestra. Non solo: da 00.30 il party si trasformerà in un altro grande classico natalizio con il party "Natale Cattivissimo", dove essere Grinch è la regola. In consolle, infatti, la selezione musicale a 360 gradi di Dj Grinch.

All'interno delle atmosfere fiabesche e grottesche di Tim Burton, il pubblico potrà truccarsi e assistere a diverse proiezioni per un viaggio attraverso il mondo visionario del geniale regista.