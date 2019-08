La rock band The Struts in concerto al Fabrique. Orari e biglietti

Il 29 ottobre il gruppo rock The Struts torna in Italia con un nuovo concerto al Fabrique di Milano.

Il tour

Il tour dei The Struts comincerà l’11 ottobre da Manchester, per poi fare tappa all’O2 Forum di Londra e poi trasferirsi in altre sette città. L’annuncio segue l’enorme successo del tour tutto sold-out in Gran Bretagna dello scorso febbraio, osannato dalla critica (The Guardian li ha recensiti con voto 5/5, così come gli apprezzamenti non sono mancati da testate quali Classic Rock, Kerrang e Record Collector).



All’inizio del mese la band ha pubblicato il lyric video del brano “In Love With A Camera”, l’ultimo brano estratto dal loro secondo disco YOUNG & DANGEROUS, acclamato da pubblico e critica. The Washingtom Times li ha proclamati “la miglior band rock ‘n’ roll del 21esimo secolo!”.

La band

In pochi anni The Struts sono riusciti ad ottenere consensi da alcune fra le più leggendarie superstar del rock ‘n’ roll. Dopo aver fatto da ‘supporter’ per The Rolling Stones, The Who e Guns N’ Roses, Dave Grohl li ha pubblicamente elogiati come ‘la migliore band’ che i Foo Fighters abbiano mai avuto come ‘opening act’.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.