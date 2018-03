"The Year of Cancer": dal 5 all'8 aprile al Teatro Strehler

The Year of Cancer, diretto da Luk Perceval, andrà in scena al Piccolo Teatro Strehler dal 5 all'8 aprile.

La pièce, tratta dal romanzo di Hugo Claus, racconta dell'involuzione di un amore impossibile. Due persone non riescono a vivere appieno la propria relazione, ma non sono in grado nemmeno di sopportare il distacco...