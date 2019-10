Theclassicalexperience - Into the woods

Apertura porte 17.30 per prendere i posti migliori scegliendo tra comodi divani, tavolini a bordo palco o esclusivi privè.

Gli artisti saliranno sul palco alle 18.30 e a fine concerto siederanno insieme a voi per bere qualcosa e scambiare quattro chiacchiere!



Il terzo appuntamento di #TheClassicalExperience sul palco, aperto a 360°, di una Palazzina Liberty completamente trasfigurata – trasformata in un salone elegante tra comodi divani, tavolini su cui poter sorseggiare un drink e palchi forniti di spumante e madorle tostate – vedrà protagonista i Kemana con un progetto che non ha un luogo definito, ma è in viaggio. Attinge da paesaggi musicali di tutto il mondo, ne esplora i ritmi, ne assapora le lingue, ne ricerca le timbriche.



Serena Ferrara, voce

Daniela Savoldi, violoncello

Simone Mor, chitarra

Luca Canali, percussioni



Varcare la soglia dai battenti vetrati di un edificio storico e ricco di cultura come Palazzina Liberty, accolto da un clima di fervente curiosità, accomodarsi su un divano d’epoca attorno ad un palco aperto a 360°, sorseggiare un calice di vino mentre le luci si spengono. Così #TheClassicalExperience ha inizio: un format appassionante di fruizione del concerto classico che avvicina gli spettatori al palcoscenico, rendendoli protagonisti e aprendo le porte a quel pubblico di curiosi attratti dall’esperienza culturale ma non abituati alle modalità tipiche delle sale da concerto. L‘esperienza creata apre le porte del mondo della musica classica a una cittadinanza dalla vocazione internazionale simbolo – oggi più che mai – di una metropoli dalle tante identità.