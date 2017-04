MILANO DESIGN WEEK 5/9 aprile 2017 La Società d'Incoraggiamento d'Arti e Mestieri, vincitrice con THE SHIT MUSEUM del Design Week Award 2016, anche quest'anno propone un programma di eventi straordinari, all'interno del palazzo di via Santa Marta 18. theFORMA è un progetto degli allievi del corso SIAM "Industry 4.0 e Smart Factory", percorso di formazione tecnica superiore che ha l'obiettivo di formare nuovi profili professionali in grado di operare nell'ambito della Rivoluzione 4.0. Le quattro installazioni proposte re-interpretano le accademie che costituiscono SIAM, raccontandone caratteri, peculiarità e obiettivi: una interazione concreta fra i valori della tradizione e le opportunità del futuro nella quale la chiave interpretativa è il racconto polisemico della complessa relazionalità di passato, presente e futuro. De-formando geometrie tradizionali e famigliari, si spinge l'osservatore ad indagare il proprio rapporto con gli oggetti, accompagnandolo verso un nuovo modo di plasmare la materia connettendo input e output in un sistema olistico e connesso (in-formare/de-formare). L'idea espositiva ha trovato la sua collocazione naturale nella Biblioteca della Società d'Incoraggiamento d'Arti e Mestieri, luogo di alto valore storico per questa istituzione milanese che dalla sua fondazione abbraccia una vocazione per l'innovazione riconoscendone l'impatto sullo sviluppo di nuove "Arti e Mestieri" e sull'apertura di nuovi mercati. Inaugurazione 5 aprile, ore 18.00 Info: Società d'Incoraggiamento d'Arti e Mestieri Via Santa Marta, 18 - 20123 Milano Tel. 02/86450125 - 02/89097287 formazione@siam1838.it www.siam1838.it www.theforma.it

