"There Is A Planet": dal 15 settembre in Triennale la mostra dedicata a Ettore Sottsass

Dal 15 settembre all'11 marzo la Triennale ospita There Is A Planet, l'esposizione fotografica che omaggia Ettore Sottsass in occasione del centenario dalla sua nascita.

There Is A Planet riprende il progetto omonimo e mai realizzato di Ettore Sottsass (Innsbruck 1917 – Milano 2007), che prevedeva una raccolta di suoi testi e fotografie. Cinque i gruppi in cui sarabbe stata suddivisa, con temi come l'abitare e la presenza dell'uomo sul pianeta a fare dal filo conduttore: architetture, case, porte, persone, situazioni.