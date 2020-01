Theresia orchestra in concerto

Riparte la nuova stagione concertistica di Theresia, orchestra nata su iniziativa di Fondazione ICONS che riunisce al suo interno musicisti sotto i 28 anni di età provenienti dalle principali istituzioni accademiche di musica di tutta Europa, con il primo concerto del 2020 che si terrà a Milano il 22 gennaio, in collaborazione con Milano Classica.



L’orchestra, diretta da Alfredo Bernardini, potrà cimentarsi in un programma del classicismo più aureo comprendente l’ouverture dall’opera “Les Horaces” di Antonio Salieri, la Sinfonia n. 101 in Re maggiore “L’Orologio” di Haydn e l’ultima delle Sinfonie mozartiane, la n. 41 “Jupiter”. Un confronto tra le opere delle figure di Antonio Salieri, Franz Joseph Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart che si posizionano nella stessa cornice temporale e culturale ma appartenenti e influenzati da visioni ed esperienze differenti.



Il primo appuntamento con Theresia Orchestra è quindi mercoledì 22 gennaio alle ore 20,30 presso Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame. Il biglietto ha un costo di 15 euro (5 euro ridotto per under 18 e over 65).