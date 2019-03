A distanza di quasi un anno dalla nostra prima mostra collettiva, la galleria presenta 3 artisti orafi provenienti da 3 diversi paesi del mondo.



Bérénice Noel, giovane artista originaria delle Seychelles, racconta la leggenda di un isola misteriosa.

Una storia di fatale seduzione in cui una sirena attrae gli uomini sull’isola e li intrappola nascondendo artigli affilati sotto le preziosità dei tesori nascosti.

Gemme preziose vengono combinate con ami d’orati e arrugginiti, perle e pietre nascondono ami e sembrano fluttuare magicamente. Cristalli di rocca, che evocano il sale marino così come delle gocce d’acqua, sembrano scomparire una volta che il gioiello viene portato al collo.



Sang-deok Han, dalla Corea, affronta tematiche socio-politiche parlando delle connessioni tra essere umano e natura. Spille e sculture dalle forme surreali vengono create utilizzando ferro, acciaio, legno e resine. Spesso accompagnate da disegni e illustrazioni, i gioielli di Sang-deok posseggono un carattere ambiguo e fortemente sarcastico.



Christel Van der Leen è olandese di origini ma ha trascorso la sua infanzia in Sud Africa per poi stabilirsi in Australia. Influenzata dalle meraviglie dei paesaggi naturali e culture esotiche, Christel ha sempre trovato affascinante collezionare oggetti e materiali. Una curiosità che poi ha trasmesso nelle sue sculture indossabili. Dal 2008 i suoi lavori vedono protagonista il mattone in ceramica a nido d’ape, materiale utilizzato da sempre come base di saldatura per gioielli. L’artista lo utilizza combinandolo con metalli e pietre per creare un nuovo linguaggio visivo poetico.