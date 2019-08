This is India!

Una giornata dedicata alle bellezze dell'India per immergersi totalmente nella cultura orientale, tra spezie, danze, spiritualità, benessere, musica e molto altro.



Durante l'evento si susseguiranno una serie di interessanti attività per grandi e piccini, il programma dettagliato è in via di definizione e sarà pubblicato prossimamente.



L'ingresso è gratuito