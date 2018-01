The Three Ladies of Blues: il 9 e il 10 febbraio al Blue Note

Venerdì 9 e sabato 10 febbraio The Three Ladies of Blues si esibiranno per il pubblico del Blue Note.

Il trio omaggerà le cantanti storiche della black music come Bessie Smith, Billie Holiday ed Ella Fitzgerald. Blues, swing, bebop, R&B trascineranno il pubblico in un viaggio attraverso la grande storia della musica nera americana del '900.