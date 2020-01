Threes presenta david monacchi - Fragments of extinction

In occasione del secondo appuntamento degli Art Encounters, verrà proiettato il documentario “Dusk Chorus”, diretto da Alessandro D’Emilia e Nina Saravanija. Premiato come Best European Science Film 2018, il film segue la pluriennale ricerca e le recenti registrazioni sul campo effettuate nel gennaio 2016 da David Monacchi nella sua missione di ricerca nella Foresta Amazzonica, in Ecuador. Attraverso una sofisticata tecnologia di registrazione 3D, Monacchi si confronta con il patrimonio acustico ricchissimo e al contempo fragile dell’ecosistema locale. La proiezione dell’opera accompagnata dal suo repertorio di suoni, trasformerà il Volvo Studio Milano in un ambiente totalmente immersivo, catturando l’attenzione del pubblico in un’esperienza a 360 gradi.



Iniziato dal ricercatore eco-acustico David Monacchi, "Fragments of Extinction" è un progetto interdisciplinare incentrato sullo studio della biodiversità sonora degli ecosistemi nell’era della sesta estinzione: Monacchi viaggia attraverso le foreste equatoriali più antiche del pianeta, ecosistemi tra i più ricchi al mondo per la loro biodiversità sonora, per registrare “ritratti acustici” di 24 ore con sofisticate tecnologie audio.



A seguire alla proiezione, David Monacchi, il regista Alessandro D’Emilia e Threes (Ruggero Pietromarchi/ Leone Manfredini/Nicola Giuliani) si confronteranno sul progetto nel corso di una talk.



Al termine della proiezione verrà offerto un cocktail al pubblico partecipante.