Ti racconto un disco: With the Beatles

Musical. Amburgo. Bianco e nero. Rolling Stones. Una prima volta. Gruppi vocali femminili. Gustav Mahler. Yeah yeah yeah. Tutto questo, e molto altro, sta all'interno di "With the Beatles", il secondo album dei Fab Four. Che arriva subito dopo "She loves you" e subito prima di "I want to hold your hand", e suggella la Beatlemania.

All'ora dell'aperitivo, ascolteremo tutte le canzoni del disco, ognuna preceduta dagli aneddoti che la circondano.



Davide Verazzani, scrittore, performer, creatore del format di teatro di narrazione storica Fatti di Storia - Il passato va in scena", ma soprattutto grande fan dei Beatles e autore de “L’ultimo Beatle” (Edizioni Bietti), biografia dell’assistente personale dei Fab Four, Neil Aspinall, vi porterà per mano in un percorso di ascolto e comprensione della favola beatlesiana. Senza pretese musicologiche, ma con storie e aneddoti divertenti e reali, e l’ascolto per intero del disco, una canzone dopo l’altra. Come una volta.



EVENTO GRATUITO per i possessori di hug card, chi non dovesse averla può farla online al seguente link http://hugmilano.com/prodotto/hug-card/



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA