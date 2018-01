TI RACCONTO UN DISCO

PLEASE PLEASE ME – THE BEATLES

Il primo LP dei Beatles, uscito il 22 marzo 1963, è un insieme di canzoni che facevano parte del repertorio live della band di Liverpool. Con l’aggiunta dei 2 singoli che lo avevano preceduto, “Love me do” e la title-track “Please please me”, più i rispettivi lati B.

Un disco che, nonostante la presenza di una canzone celeberrima come “Twist and shout”, non è fra i più celebrati dai fans. Ingiustamente, perchè ha al suo interno delle piccole gemme musicali. Ma oltre che molto da ascoltare, su "Please please me" c'è anche molto da raccontare. A partire, per esempio, dal fatto che fu registrato in una sola giornata, e in condizioni non precisamente ideali…



Davide Verazzani, scrittore, performer, creatore del format di teatro di narrazione storica "Fatti di Storia - Il passato va in scena", ma soprattutto grande fan dei Beatles e autore de “L’ultimo Beatle” (Edizioni Bietti), biografia dell’assistente personale dei Fab Four, Neil Aspinall, vi porterà per mano in un percorso di ascolto e comprensione della favola beatlesiana. Senza pretese musicologiche, ma con storie e aneddoti divertenti e reali, e l’ascolto per intero del disco, una canzone dopo l’altra. Come una volta.



Evento gratuito per i possessori di hug card, chi non dovesse averla può farla online al seguente link http://hugmilano.com/prodotto/hug-card/



PRENOTAZIONE scrivendo a booking@hugmilano.com