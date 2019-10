Tieni il palco: arriva a Milano il contest per musicisti

Tieni il Palco è un concorso musicale che da tre anni si svolge presso lo Shopville Gran Reno a Bologna con l’obiettivo di dare un’opportunità concreta ai musicisti mettendo a loro disposizione un palco (con impianto audio e luci e back line) per suonare davanti ad un pubblico e una giuria composta da esperti del settore.

Nel 2019 la quarta edizione di Tieni il Palco approda anche a Milano con quattro date al Centro Milanofiori. Musicisti e studenti di musica possono iscriversi gratuitamente sulla piattaforma www.tieniilpalco.it. Tra tutte le domande pervenute, l’organizzazione e i direttori artistici Franz Campi e Francesco Paracchini ne selezioneranno 20 che a gruppi di 5 (band o solisti) avranno la possibilità di esibirsi dal vivo il 2 - 9 - 16 - 23 novembre 2019.

Ogni formazione avrà a disposizione 15 minuti per il proprio show case, con un progetto originale o di cover, per far ascoltare la propria musica al pubblico, agli amici e soprattutto alla giuria che alla fine decreterà i vincitori. Cantare e suonare sia come solisti, sia nell’armonia di un gruppo, vuol dire confrontarsi con ciò che si è capaci di trasmettere al pubblico.

Quando la propria energia viaggia sulle note, misurarsi con un palco e "tenerlo" può essere una sfida, certamente un modo per fare il pieno di emozioni. Durante le prime 3 edizioni oltre 1000 musicisti di tutte le età e provenienti da tutta Italia si sono esibiti sul palco dello Shopville Gran Reno di Bologna e oltre 40 hanno avuto modo di vedere la propria passione e professionalità premiata.

Per le quattro date che si svolgeranno al Centro Milanofiori con il Patrocinio del Comune di Assago, sono state attivate importanti collaborazioni con scuole di musica e centri di formazione, etichette discografiche, sale di registrazione, storiche riviste musicali e con il MEI (Meeting degli Indipendenti). Infatti i premi e i riconoscimenti in palio sono offerti da alcune delle migliori strutture in ambito musicale del territorio milanese e rappresentano ciò che chi ama fare musica desidera davvero: la possibilità di registrare singoli, la promozione del proprio lavoro su importanti testate giornalistiche, buoni spesa per l’acquisto di strumenti, borse di studio per la formazione, ore di utilizzo gratuito di sale prove e studi di registrazione, contratti editoriali e concerti in importanti locali, club e sui palchi del Mei a Faenza. Le iscrizioni sulla piattaforma www.tieniilpalco.it sono aperte dal 4 al 21 ottobre e possono partecipare musicisti provenienti da tutta Italia.