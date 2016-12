"Tini Tour": il 28 maggio al Mediolanum Forum

Il 28 maggio Martina Stoessel sarà al Mediolanum Forum in occasione di Tini, suo primo tour da solista.

L'attrice e cantante idolo delle adolescenti canterà brani tratti dal suo album di esordio Tini, dalla colonna sonora del film La nuova vita di Violetta e dalla serie TV che ha lanciato la sua carriera.

In Italia la telenovela argentina associata alla Stoessel, Violetta, viene trasmessa per la prima volta nel 2012 e sin da allora l'attrice diviene molto popolare tra le ragazzine italiane. Il primo singolo di Tini Born to Shine poi, supera il milione di visualizzazioni online.