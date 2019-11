Tiny little concert - chapter #1

Metti 2 artisti, una location intima ed accogliente, aggiungi qualche gin tonic, mescola bene ed otterrai un TINY LITTLE CONCERT.



Dove: Spazio Leà in Piazza 24 Maggio. Via Scoglio di Quarto 3, angolo Piazza 24 maggio 12



Quando: Venerdì 6 Dicembre dalle 21.00





Il programma completo della serata:

- 21.00-22.00 Dj set

- 22.00-00.00 Live Show

- 00.00-01.00 Dj Set



10€ ingresso con 1 birra in omaggio





Ecco gli artisti del primo capitolo:



SALBA



"Salvatore Battaglia, in arte Salba è un cantautore di ventotto anni che all’inizio di giugno ha pubblicato il suo secondo singolo.



Allegro ma non troppo, questo il titolo del brano da poco uscito che segue a distanza di circa quattro mesi il primo singolo del cantautore siciliano: Tu sei qua.



Nato in Sicilia, Salvatore Battaglia, dopo gli studi si trasferisce a Bologna ed è proprio grazie alle esperienze fatte nel capoluogo emiliano che nasce l’idea di dare il via al progetto “Salba”"

-IndieItaly Mag-





IRENE BUSELLI



Giovane talento genovese, "La prima volta che Irene mette le mani su uno strumento lo fa sui tasti di un pianoforte, di cui approfondisce lo studio per alcuni anni; solo successivamente scopre la sua passione per il canto e inizia ad accompagnarsi con la chitarra"

-visitgenoa-



Irene presenterà i suoi brani inediti e arricchirà il suo live con alcune cover spaziando dal pop alla musica d'autore.





TINY LITTLE CONCERT - Feel the music, closely.