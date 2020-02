Tinylittleconcert - chapter #2

Torna TinyLittleConcert



Ti invitiamo a Spazio Leà per la seconda data del TinyLittleConcert!



Quando? Mercoledì 26 FEBBRAIO alle 21.00



Dove? SPAZIO LEÀ , Piazza 24 Maggio, Via Scoglio di Quarto 3 (subito girato l’angolo dopo il negozio car2go)





Quanto costa? 5 € INGRESSO + BIRRA INOMAGGIO se acquisti il biglietto online!





Ecco gli artisti di questo secondo capitolo





Andrea Cattafi



Cresciuto a Pioltello nella provincia milanese. Inizia a suonare la chitarra nel 2001 quando il padre, insegnante di musica, lo sorprende con un asse di legno in mano intento ad imitare Jimmy Page dei Led Zeppelin e decide così di regalargliene una vera e di insegnargli a suonare. Andrea e la sua chitarra incrociano diversi artisti e stili sulla loro strada e militano in ben 4 gruppi, tra questi i Clay. Proprio con loro Andrea sviluppa la consapevolezza di ciò che vuol fare con la sua musica: il cantautore.

Il suo suono si evolve e fa da sfondo ad un periodo storico di crisi economica. Lui si barcamena tra lavori con contratti a tempo determinato e la composizione dei suoi brani. Insiste a inseguire i suoi bisogni principali: suonare e vivere.

Dopo circa 10 anni tra lavoro, amici, amori, delusioni e gioie, pubblica l’EP “Minimarket” che segna un momento particolare della vita di Andrea, una sorta di seconda fine dell’adolescenza, un passaggio ad un mondo diverso, forse un po’ più adulto, ma che lo vede sempre con la chitarra in mano.





Cheriach Re



Cheriach Re si presenta così: "Non so dove vado, ma mi sto muovendo. Attraverso le canzoni ci incontreremo". La cantautrice comasca inizia a farsi conoscere nel maggio 2018 suonando nei locali della sua città e portando al pubblico i propri brani inediti. Nell'agosto del 2018, durante il SoloFest, si esibisce sul palco del Carroponte, successivamente ha suonato in apertura al concerto di artisti come Verano, Bianco, Io e La Tigre, Mèsa e Angelica. Il 30 ottobre 2019 viene pubblicato il suo primo singolo dal titolo "Nel Nulla" .

Le canzoni di Cheriach Re sono dirette e raccontano, in chiave intima e sincera, esperienze umane vissute, osservate o percepite dalla cantautrice stessa.



-ROCKIT-





Bontempi



Il primo singolo con cui decide di farsi conoscere, autopubblicandosi, è "Asfalto Kilometrico" nell’aprile 2017. Il pezzo è solare e colorato, lascia un sorriso all’ascolto e una voglia di cambiamento. Asfalto Kilometrico regala buoni riscontri a Bontempi che porta il suo pezzo in giro, partecipando anche al più grande evento musicale di Brescia, il 4/quarti. Qualche mese dopo esce il nuovo singolo “ Sempre un passo avanti” con l'etichetta "Maladolescenza Dischi”.

Il 20 febbraio 2018 esce il terzo singolo “Amiamo le stelle” una canzone acustica che va dritta all’essenziale, -una bella storia d’amore che racconta dei momenti passati ma soprattutto di quanto è e sarà bello invecchiare assieme continuando a sognare guardando le stelle- descritta così da Bontempi.

Seguono “Non ho rancore” quarto singolo, in collaborazione con Luca Rubelli e “ La notte delle notti”

In uscita il 21 Febbraio il nuovo singolo “Promesse”







