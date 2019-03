"Tiramisù Day": giovedì 21 marzo la Giornata (e la notte) del Tiramisù

Giovedì 21 marzo si terrà la terza edizione della Giornata del Tiramisù, meglio nota come il Tiramisù Day, istituito per celebrare il dolce più amato dagli italiani.

Il Tiramisù il dolce più amato (e ordinato) dagli italiani

Il tiramisù, oltre che essere uno dei dolci più amati in tutto il mondo, è il più amato in Italia. A sostenerlo è l'Osservatorio di Just Eat, l’app dedicata alle consegne di pasti a domicilio, con una ricerca che porta sul podio dei dolci più apprezzati dagli italiani proprio il magico mix di mascarpone e caffè. Il tiramisù è, infatti, il dolce più ordinato a domicilio nel nostro Paese con 9.400 kg totali ordinati nel 2017 e una crescita degli ordini del 75% anno su anno (gennaio 2017/2018).

Il Tiramisù Day

Per celebrarlo, dal 2017 si festeggia una giornata dedicata al gustoso dolce, che quest'anno giunge alla terza edizione e prevede una serie di iniziative, tra cui l'apertura notturna di Mascherpa, la prima “tiramisuteca” di Milano, che per l'occasione farà una "non-stop" dalla mezzanotte di mercoledì 20 marzo fino alla mezzanotte di giovedì 21 marzo. Ad eccezione delle ore notturne, inoltre, sarà possibile ricevere il tiramisù direttamente a casa usando il servizio di delivery.