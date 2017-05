Domenica 28 Maggio è il giorno. "Tirati dagli Husky" è lo spettacolo. "Comicità e divertimento" sono gli obiettivi di quella serata. Siamo la compagnia teatrale Omega 3, quattro amici che si conoscono da circa 18 anni... dai tempi dell'asilo per essere chiari ! Dopo i primi due spettacoli, torniamo sul palco con un terzo show inedito, interamente scritto e prodotto da noi. L'intenzione è sempre la solita: divertirsi, divertire, festeggiare qualcosa, diffondere gioia. Rappresenteremo tre situazioni di vita reale, ma queste saranno ridicolizzate e rese divertenti, in certi casi ai limiti dell'assurdo. Continuiamo a ripetere il solito slogan. E' sempre lo stesso da quattro anni, ma solo ed esclusivamente perchè ci crediamo fermamente: "sara' una festa!" Dove: Via Giovanni Pezzotti, 53 Milano Quando: Domenica 28 Maggio 2017 h21.00 Come raggiugerci - Tram 15 - Autobus 95 - Metro MM2 Abbiategrasso + Tram 15 / Famagosta + 95 - Auto: tanto parcheggio tra via Boeri e via Aicardo Ingresso 8€ Spettacolo adatto a persone di tutte le età, dai 2 ai 99 anni. Vi aspettiamo, belli e brutti. Anche se preferiremmo belli, perché di brutti ci siamo già noi. Compagnia Omega3