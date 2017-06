Tiro a segno legnano: passione e medaglie

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il 18 giugno scorso si è conclusa la quarta gara regionale federale di tiro a segno, valida per le ammissioni alle Finali dei Campionati Italiani che si terranno in autunno. I tiratori di Legnano, ignorando per quanto possibile il caldo torrido di queste settimane, sono riusciti a raggiungere i vertici delle classifiche ottenendo le ultime medaglie della stagione. Per le pistole si segnala il grande ritorno della ex azzurra Filomena Nappo, categoria Donne, gruppo A, che con una splendida serie ha totalizzato ben 377 punti, conquistando un meritatissimo argento. Per la categoria allievi, un soddisfatto Marco Tatti si porta a casa il secondo bronzo del campionato. Nella disciplina Pistola Sportiva 25 metri, categoria Donne, come spesso accaduto in questa stagione, ha brillato Francesca Picozzi, che con il punteggio di 542 ha vinto l’oro, classificandosi Campionessa Regionale del gruppo B. Riccardo Ferioli, categoria Juniores, ha dimostrato ancora una volta di sentirsi a suo agio nella disciplina Pistola Sportiva 25 metri, guadagnandosi il secondo posto. Nelle carabine, categoria allievi, Riccardo Maggioni è tornato ai suoi abituali punteggi arricchendo il suo medagliere con un argento. Un po’ di amarezza per Danilo Dennis Sollazzo (categoria ragazzi) che fino all’ultimo sembrava aver agguantato la medaglia d’oro e il titolo di Campione Regionale. Per un solo punto dal primo posto ha conquistato, comunque, l’argento, dimostrando, ancora una volta, il suo talento. Angela Pizzimenti, categoria Donne gruppo A, colleziona altri due ori nelle discipline Carabina Sportiva a Terra e Carabina 3 posizioni. Nelle prossime settimane si scoprirà chi dei tiratori di Legnano accederà alle Finali Nazionali che si terranno, con molta probabilità, a Roma, per le categorie Junior e a Milano, per le Senior. Complimenti a tutti gli atleti della sezione che hanno dimostrato grande determinazione, dedizione e passione.