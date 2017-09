Incontro con l'autore: "Il romanzo di Milano" di Tito Livraghi ed. meravigli

Il noto medico scrittore Tito Livraghi presenta il suo nuovo romanzo milanese "IL ROMANZO DI MILANO"

UN'IDEA MOLTO ORIGINALE PER UNA STORIA MILANESE LUNGA CINQUECENTO ANNI ,NARRATA COME UN ROMANZO MA CON ATTORI VERI,GLI ABITANTI DELLE CASE DEL CENTRO STORICO

Gli uomini non lo sanno, ma le case sono vive,vedono,sentono.

Casa Landriani, la più antica di via Borgonuovo,è incaricata dalle altre di raccontare la loro storia. E lei incomincia dal 1491,quando è nata.



Tito Livraghi (Milano, 1942), medico, è noto a livello internazionale per avere proposto un innovativo metodo per la cura dei tumori epatici.

È l’autore più citato nella letteratura radiologica. Amante della fotografia, dei ¬viaggi e della montagna, è un appassionato cultore della storia della sua città.



PROIEZIONE d'IMMAGINI e READING a cura di NELLINA GALLA