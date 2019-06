"Tittoni Food Festival": street food e musica dal vivo al Parco Tittoni

Da venerdì 28 a domenica 30 giugno arriva il Tittoni Food Festival, una tre giorni dedicata al cibo di strada - sia in versione dolce che salata - e alla musica dal vivo tutte le sere.

Il Festival

Nella villa di Desio (MB) gli ospiti troveranno una nuova area truck food, un'area relax e musica e un cocktail bar. La vera novità portata dal TFF è che per la prima volta i confini naturali di Parco Tittoni, ovvero il giardino antestante la villa, vengono allargati, coinvolgendo anche tutta la strada che parte dal cancello d’ingresso del parco e tutta la via e il parco della zona “bocciofila”.

Oltre 20 operatori street food da tutta Italia, con le più svariate tipologie di cucina, faranno da ingresso alla manifestazione, da via Lampugnani. Dalla cucina asiatica (thai e giapponese) alle grigliate in stile argentino fino ad alcuni classici della cucina “on the road” italiana: panino al lampredotto, supplì alla romana, fritto misto di pesce, pizza fritta, arrosticini, panzerotti, hamburger di fassona, cannolo siciliano e tanto altro. Un vero e proprio villaggio del cibo, una mescolanza di profumi e di culture.

Non solo cibo

Durante le tre serate verranno inoltre previsti numerosi concerti e omaggi musicali: venerdì sarà la volta dei successi di Vasco Rossi, con i "Vasco Revolution"; sabato è il turno dei Queen con i "39 Queen" e la domenica una sera tutta dedicata alla Seattle music.

Ingresso libero.