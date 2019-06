Tiziano Ferro in concerto a San Siro nel 2020: orari e biglietti

E' ufficiale: Tiziano Ferro arriva a San Siro, e lo fa (anzi, lo farà) con un mega concerto live, il 5 giugno del 2020. Il cantautore di Latina, infatti, l'anno prossimo sarà pritagonista di un tour nei principali stadi italiani.

Il Tour negli stadi

A 24 ore dall’apertura delle prevendite - avvenuta lunedì 17 gennaio - sono già 75.000 i biglietti acquistati dai fan di Tiziano Ferro per "TZN2020", il tour che lo vedrà protagonista negli stadi italiani nell’estate 2020 per 12 concerti, che l’artista ha pensato come una festa per celebrare insieme al suo pubblico i 40 anni che compie l’anno prossimo.

"TZN2020" prende il via sabato 30 maggio dallo Stadio G. Teghil di Lignano Sabbiadoro e fa tappa il 5 giugno a Milano (Stadio San Siro), l’11 a Torino (Stadio Olimpico), il 14 a Padova (Stadio Euganeo), il 17 a Firenze (Stadio Franchi), il 20 ad Ancona (Stadio Del Conero), il 24 a Napoli (Stadio San Paolo), il 27 a Messina (Stadio San Filippo) per poi trasferirsi il 3 luglio a Bari (ancora non in vendita i biglietti, in attesa di poter annunciare la sede), il 7 luglio a Modena (Stadio Braglia), l’11 in Sardegna a Cagliari Fiera e concludersi mercoledì 15 luglio 2020 allo Stadio Olimpico di Roma.

Biglietti

I biglietti sono disponibili su www.livenation.it, www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.