“Toast to Coast”, il primo locale Industrial –Newyorkese specializzato in ClubSandwich/Toast/Roll/Pizza Toast

A Milano, in Viale Sarca al civico 336f dell' Edificio 16, frutto della riqualificazione di quello che era lo storico e famoso polo industriale Ex- Breda, zona Bicocca, definito da molti la “New York italiana”, è sbarcato “Toast to Coast”, il primo locale Industrial-Newyorkese specializzato in Clubsandwich, Toast, Roll e “Pizza Toast” di Mare, Terra e Veggy style.

“Toast to Coast” Bicocca è lo Store pilota, inizio di un grande successo, foriero di tante altre realtà omonime che presto si svilupperanno sul territorio motivo per il quale la seconda location potrebbe arrivare a breve..

Volendoci soffermare sui Tasty Toast possiamo dirvi che questi sono preparati con farciture di pesce certificato “Friend of the Sea” in quanto utilizzano solo pesce di qualità e proveniente da pesca sostenibile. Straordinari i contorni sempre inclusi nell’offerta.

Incuriositi dai sapori, abbiamo voluto assaggiare le specialità come i Clubsandwich, Toast e Roll di Mare, Terra e Veggy style, oltre ai Vassoi mix, deliziose stuzzicherie, tra i quali il “Cuoppo mix” di mare con gamberi, calamari. chele di granchio e patate chips USA home made..

Molto ampia la scelta di mare, originalissime le proposte come il Clubsandwich con sashimi di salmone, avocado e philadelphia, il Toast croque madame con cheddar in fusione e il Roll con gamberi argentini, bacon, cheddar e zucchine fritte.

Il menù offre la possibilità di scegliere anche piatti Super Light privi di carboidrati, oltre un’ampia scelta d’insalatone .

E poi frutto della loro creatività, la specialità della casa: “Pizza Toast!” soffice e croccante che si consiglia di accompagnare sempre con una delle loro birre particolari o cocktail originali.

Gli sfiziosi dolci sono prodotti direttamente dai loro pasticceri, mentre altri provengono direttamente dall’America.

Una vera chicca è il caffè, ricetta segreta di Ciccirinella, servito con brioches di lievito madre.

Parlando con il responsabile abbiamo scoperto tra gli eventi organizzati:

. Aperti 7/7 a colazione, pranzo, aperitivo e cena.

. Il brunch il sabato e la domenica

. La Musica Live il sabato sera

.“All you can Toast” il mercoledì ed il sabato sera.

.“Trasmettono anche le partite”

La serata trascorsa in questo caratteristico locale ci ha regalato un’esperienza di “gusto” e la possibilità di scoprire il segreto di quello che per noi è un brand di successo.

Toast To Coast, Viale Sarca 336/F Edificio16

@toastocoast