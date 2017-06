Todo el sabor de canarias

Il Palo Alto Cafè, in collaborazione con AUDACE SPIRITS propone una serata "Canarie".

Divertimento, allegria, buon bere e...musica dal vivo!

Presentazione e somministrazione di distillati e liquori Artemi oltre al Carmela Gin, nel nostro locale, venerdì 23 giugno.



Per ogni consumazione di prodotti Artemi una vip card che consente di usufruire di SCONTI su prenotazioni dei vostri viaggi e vacanze online Turisanda, Blu Hotel, Eden viaggi…



Non puoi mancare!!