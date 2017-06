Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

mostra di Marco Riva a cura di Vincenzo Argentieri e di Rachele De Franco Atelier della Fotografia Artepassante - Stazione Venezia del Passante Ferroviario 20 - 30 giugno 2017 Inaugurazione martedì 20 giugno ore 18.30 Dal 20 al 30 giungo 2017 l'Atelier della Fotografia di Porta Venezia, all'interno del progetto Artepassante e in concomitanza con la Pride Week della città di Milano, presenta TOILET - Immagini per transizione, mostra delle fotografie di Marco Riva, a cura di Vincenzo Argentieri e Rachele De Franco. Il progetto è stato realizzato tra il 2014 e il 2015 e documenta il backstage, l'allestimento e la preparazione per la messa in scena degli spettacoli che il sabato notte animano i locali del Toilet Club di Milano. L'omogeneità delle fotografie, presentate rigorosamente in bianco e nero, è narrata dal travestitismo e le immagini sono ritratti della cultura queer: Drag Queens e Club Kids sono interpretati dall'autore attraverso una ricerca sulla figura umana e l'identità dei soggetti. TOILET - Immagini per transizione rappresenta il traguardo di un lavoro di 5 anni di ricerca. Marco Riva vive e lavora a Bergamo. Laureato in Scienze Naturali, fotografo dal 2003, sviluppa la sua ricerca principalmente nel campo della ritrattistica. Ha partecipato a 2000 Balocchi - CocconShop Gallery di Bergamo, 2011; Guide - Artdate, Accademia di Belle Arti G. Carrara, Bergamo, 2014; Pio - Galleria Ceribelli di Bergamo, T-Space Milano e Dieci Dieci/Festival della fotografia contemporanea di Mantova, 2016; TOILET - immagini per transizione - 255 Raw Gallery di Bergamo, 2017. www.marcoriva.net www.marcoriva.net Mostra ad accesso gratuito, visitabile su appuntamento. Per informazioni e appuntamenti: info.lebellearti@fastwebnet.it